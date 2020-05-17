中國駐以色列大使伏屍官邸　疑心臟病發猝死床上

以色列傳媒周日（17日）報道，中國駐以色列大使杜偉當日早上被發現死於其位於特拉維夫市郊、海爾茲利亞的官邸。消息最先由多間傳媒報道，以色列外交部官員其後證實死訊，警方亦確認消息，指到官邸調查是正常程序，沒有交代杜偉的死因。中國大使館則指未能證實消息。

報道指，57歲的杜偉在官邸死亡，警方目前在該處調查，未知其死因。有報道引述消息指，官邸沒有打鬥痕迹，相信杜偉是心臟病發而猝死床上。以色列外交部向中國駐以色列大使館表示哀悼，會盡力為中方提供協助。

杜偉生於1962年10月，於1989年加入外交部，曾派駐前蘇聯東歐司、歐亞司、愛沙尼亞等，亦曾任上海合作組織秘書處、外交部政策規劃司，2016年起出任中國駐烏克蘭大使，今年2月調任駐以色列大使。他已婚，育有一子，據報其家人不在以色列。

杜偉2月中抵達以色列後，因應新冠肺炎疫情自我隔離了14日，至3月尾正式上任，但因疫情而沒有按慣例與以色列總統會面。根據中國駐以色列大使館的網頁，他的最後一次公開活動是上周二（12日），當時他與以色列外交部官員舉行視像會議，就加強兩國在國際多邊領域溝通和其他共同關心的問題交換意見。