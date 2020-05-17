資料庫：東風26射程達關島　號稱「關島速遞」

英國《泰晤士報》報道，美國國防部兵棋推演顯示，10年後與中國在太平洋爆發衝突，或會被擊敗，連關島基地亦會處於危險當中。不得不令人聯想起被視為中國鎮國重器、有「關島速遞」之稱的東風26中程彈道導彈，以及可直達美國本土的東風41洲際彈道導彈。

資料顯示，中國從1958年開始研發中程彈道導彈，主要是東風系列，而近年研製成功的東風26，射程可推至中國周邊5000公里以外，可對海上大型艦船編隊和航母編隊實施攻擊，更覆蓋關島及日本，亦是武力統一台灣的利器。分析指，若解放軍在中國華東地區發射東風26，大約10分鐘便能到達美軍關島基地，實施打擊，而美軍的反應時間有限，若不及時疏散機群，或受到毀滅性的打擊。

東風41則於去年中國十一閱兵時首次亮相，屬於火箭軍第4代戰略核武，被內地官媒形容為火箭軍「撒手鐧武器的新成員」。東風41最遠射程達1.5萬公里，可覆蓋美國全境，且機動性高，可以在高原、戈壁、雪地、荒漠等極端路況行駛，在國土範圍內亦能實現全域機動、隨機發射，比固定在發射井的導彈更難被發現，也更容易在遭到首次核打擊後幸存，並發動核反擊。

東風26中程彈道導彈

射程●最遠5000公里

速度●高達22050公里

武器●3枚核彈頭/常規彈頭

東風41洲際彈道導彈

射程●最遠1.5萬公里

速度●高達31851公里

武器●10枚以上彈頭