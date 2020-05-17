人大代表擬提「一生飲奶計劃」　網民：只盯着企業利益

全國人大代表、內蒙古伊利實業集團股份有限公司質量檢測控制中心主任李翠枝周日（17日）透露，她將在今年兩會期間提交有關「一生飲奶計劃」建議，希望通過飲奶來改善國民體質，並形容這是全球共識。不過該建議惹起網上熱議，有網民批評建議完全是基於企業利益考慮。

李翠枝表示將提交《將「一生飲奶計劃」納入國家重要戰略，為全民健康保駕護航的建議》，認為通過飲奶提升國民健康水準是勢在必行，並提及目前中國飲奶推廣工作主要存在4點問題，首先是對兒童、孕婦等特定人群的飲奶推廣不足；第二，飲奶在不同地區、不同人群間並不均衡；第三，乳製品企業還需國家給予有力扶持；第四，建立完善乳製品相關營養標準體系的工作迫在眉睫。

對此，她建議由國家衞健委牽頭，聯合各級政府、行業協會、乳製品企業等啟動「一生飲奶計劃」，將其寫入國務院文件，制訂具體方案和措施，作為國家重要戰略進行實施推廣；同時鼓勵支持國內乳製品企業，振興乳業發展；對特殊人群提供飲奶補貼，加大扶持貧困地區學校力度，建議針對孕婦、中老年等人群給予政策性補貼，以及進一步完善中國營養健康標準化體系建設等。

不過李翠枝的建議惹來部分網民批評，認為是基於企業利益考慮，「也不知這全球共識是不是代表編出來的，作為一位人大代表，別老是只盯着自己公司利益行嗎」；也有網民稱應先把牛奶或者奶粉的質量搞好，「要是再發生類似三聚氰胺事件，那就是等於一輩子喝毒藥」。