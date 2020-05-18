修例風波：官媒批黑暴示威乃顏色革命　圖以攬炒奪港管治權

反修例風波持續逾11個月，監警會上周五（15日）公布有關修例風波的審視報告，內地官媒周日（17日）深夜發表評論文章，指該報告戳破暴徒不斷吹大的「警暴」謊言，揭露示威活動的「黑暴」、「恐怖」、「港獨」本質；而示威是一場有組織的「顏色革命」，企圖奪取香港管治權，實現港獨。

文章指，愈來愈多的事實和證據表明，反修例示威活動開始不久，便演變為街頭暴力和本土恐怖主義；警方還多次查獲槍支、子彈、炸彈、劇毒化學品等國際恐怖襲擊常用武器。示威活動的「黑暴」、「恐怖」行徑，鐵證如山，不容抵賴。

文章續指，事實和證據表明，「暴力」和「恐怖」背後，本質上是一場有組織的「顏色革命」。根據監警會的觀察，每次暴力示威都顯示了不同形式的組織性，並非部分人宣稱的「無大台」；反對派及他們的棋子正是通過打砸傷人的「社會攬炒」、「挺黃打藍」的「經濟攬炒」、癱瘓立法會的「政治攬炒」，搞得香港經濟下滑、民生凋敝，企圖最終達到顛覆特區政府、奪取香港管治權、實現「港獨」的罪惡目的。這是對香港公共安全和國家主權安全的極大傷害。

文章續稱，修例風波中的所謂「警暴」，是反對派為了實現險惡目的而炮製的彌天大謊。香港警察在暴亂前線嚴正執法，不斷打碎反對派的如意算盤，無疑成了反對派的眼中釘、肉中刺。因此，反對派無所不用其極造謠抹黑，煽動民粹，攻擊警方。然而，監警會的報告表明所謂「7· 21警黑勾結」、「8·31打死人」等純屬謠言，毫無證據甚至背離常理，警方使用武力也是為了應對暴徒先行做出的非法行為，保護自己和他人。

文章總結說，修例風波至今餘波未了，加上新冠肺炎疫情影響，已將香港經濟和社會推至險境；唯有社會各界人士認清修例風波的真相，支持港府和警方止暴制亂、維護法治，香港才能重現「東方之珠」的風采。