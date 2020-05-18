新冠肺炎：聚集疫情藏隱憂　北京保持「戰時」狀態

繼吉林舒蘭市出現聚集性疫情，豐滿區周日（17日）亦出現本土病例，風險等級轉為高風險。北京市副市長盧彥在防控工作發布會表示，雖然該市應急響應級別調整至二級，但北京仍在「戰時」狀態；他強調，全國兩會下周召開，保障工作容不得絲毫閃失，堅決防範和消滅各種風險，確保首都安全。截至周日，內地累計報告確診病例82,947宗，4634人病亡。

國家衞健委周日指出，近3日國內新增的9宗本土病例，均來自已隔離觀察的密切接觸者，要求各地實施更加精準的措施，加快排查、隔離、收治工作，堅決遏制疫情反彈、擴散。豐滿區疫情防控工作領導小組研究決定，自周日起，在全區實施封閉管理，城鄉居民不能離開該市。目前，中國兩個高風險地區均在吉林市。

另針對湖北武漢市近日就復工復產的防控落實情況，開展的專項檢查顯示，暫未發現企業因復工復產帶來疫情反彈或者擴散事件發生。國家衞健委職業健康司副司長謝楊強調，疫情「持久戰」中的復工復產要根據各行業特點加強管理，確保安全，並對不同行業給出常態化下疫情防控的具體措施。