新冠肺炎：抗疫明星欠薪逾百員工　採購口罩質量不合格

內地紀錄短片《口罩獵人》，講述30歲商人林棟在新冠疫情期間，攜巨款遠赴土耳其採購口罩物資，有關片段事後在網上走紅，林棟更被視為「抗疫明星」。惟近日有內地傳媒報道，林採購的口罩質量不合格、其名下公司欠薪逾百名員工。官方期後發出聲明稱，指有關糾紛可協商或循法律途徑解決。

《口罩獵人》拍攝者「花總」日前接受內媒記者採訪時，表示林棟從土耳其採購的1000多萬個口罩，因不符合中國標準無法交付，損失1000萬元人民幣（約1100萬港元）。由林棟擔任法人代表的深圳市思瑞健康信息技術有限公司（下稱思瑞健康），一名前員工表示，林棟從國外運回的1000多萬個口罩，曾因質量問題被海關扣押一段時間，直言口罩「連灰塵都防不了」、「分裝時不做消毒」。

對此，思瑞健康上周二（12日）發出聲明，指關於近期網上流傳，對公司不實的報道，涉惡意中傷、抹黑；希望有關的「前員工」如有糾紛，可聯繫公司方進行協商調解，或通過法律途徑解決。另對於不實負面報道，將保留進一步追究相關媒體。

曾是林棟名下的深圳市瑞醫醫學信息技術有限公司，其湖南分公司多名前​​員工爆料指出，被林棟關聯公司拖欠工資，勞動仲裁訴請於去年10月獲法院支持，不過仍未拿到工資。對於上述勞資糾紛，林棟曾在上月30日發聲明，指關於網上提及其個人名下的相關企業存在部分勞動仲裁、商業合約導致的限制高消費事宜，已處理完結並退出相關歷史企業；惟最新進展官方尚未發表任何聲明。