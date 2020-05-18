警方破積壓31年命案　疑兇：想回家但被狗吠聲嚇走

遼寧朝陽凌源市警方近日通報，早前在多地警方合作下，成功偵破一宗積年命案，逮捕了一名潛逃近31年的張姓疑兇。張男被捕後坦承犯案，又指自己曾嘗試回家，但被狗吠聲嚇走。

案發於1989年12月5日，凌源縣一對楊姓夫婦被發現倒斃家中，現場滿布血漬。警方經查後，鎖定死者的表兄弟張男有重大嫌疑，並展開追捕，惟因張男反偵查能力極強，加上當時交通不便、通訊也不發達，警方無數次前往新疆、雲南、廣州、青海、內蒙古、黑龍江等多地，都沒找到張男。

公安部今年年初展開「命案積案攻堅」專項行動，朝陽市公安刑偵支隊通過科技手段，鎖定黑龍江省一名叫「張凱」的男子與兇徒十分相似，很可能是同一個人。經查，警方發現張凱為人低調，幾乎沒甚麼朋友，平時也不愛與外人接觸和聯繫，即便是在一個工地打工的工友，對他的過去也不知情，加深了警方的懷疑。

張男落網後承認殺人，並指當年犯兇後，一路逃往河北，準備回家取些錢，但被狗叫嚇到，於是改變路線潛逃至天津，投靠一個在當地打工的朋友，至2005年時更改名為「張凱」。他在每個地方都不敢多停留，只做最髒最累的工作維生，根本不敢與家人聯繫。被捕後，他才從警方口中得悉父親已離世，當年還沒來得及起名的兒子也已成家立室。