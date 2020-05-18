涉黑案一審宣判38人獲刑　主犯判死緩

山西省晉城市中級人民法院近日就一宗涉黑案公開宣判，38名被告涉及組織、參加黑社會性質組織罪、爆炸罪、尋釁滋事罪等12項罪名，涉案逾3600萬元人民幣（約3800萬港元），主犯被判死緩，其餘被告刑期不等。

法院審理查明，2003年以來，被告程長富、程長樂等人在臨汾市翼城縣、運城市絳縣從事違法犯罪活動，形成黑社會性質組織，骨幹成員固定、結構穩定、層級分析。他們通過爆炸、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、強迫交易和非法轉讓、倒賣土地使用權等犯罪活動聚斂錢財，非法獲取經濟利益，財力宏厚。

該組織曾策劃一宗爆炸案，造成1人死亡、1人受傷；以暴力、威脅等手段，有組織地實施70多宗違法犯罪活動，橫行鄉里，稱霸一方，令人聞風喪膽，當地群眾被侵害後亦不敢報案。此外，他們還利用家族、宗族勢力，把持翼城縣唐興鎮南壽城村基層政權十多年，肆意侵佔該村集體土地資源和其他資產，壟斷該村住宅物業管理及裝修業務，嚴重破壞當地的經濟和社會生活秩序。

法院宣判，被告程長富犯組織、領導黑社會性質組織罪、爆炸罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、非法倒賣土地使用權罪、妨害作證罪，數罪併罰決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

被告程長樂犯組織、領導黑社會性質組織罪、爆炸罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、非法倒賣土地使用權罪、妨害作證罪、非法佔用農用地罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪，數罪併罰決定執行有期徒刑25年，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產。

被告屈立武、程子剛等31人分別被判處無期徒刑至有期徒刑1年10個月不等，並處相應財產刑；被告何慶茂、王太和等5名非黑社會性質組織成員犯爆炸罪，分別判有期徒刑15年至3年不等。