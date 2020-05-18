新冠肺炎：檢測須出示身份證拍照　居民恐訊息外洩惹議

湖北武漢市為防止再現新冠肺炎疫情，近日展開「十天大會戰」要求全市市民接受病毒核酸檢測。有網民周日（17日）在反映，指到江岸區檢測時，防疫人員要求居民持身份證拍照留底，令人質疑騙取居民個人訊息。官方周一（18日）回應，指已約談有關中心的負責人，公安部門亦已將拍攝照片刪除，確保居民訊息不外洩、利益不受損。

該名網民在微博投訴指出，江岸區融科天城二期屋苑為居民做核酸檢測時，防疫人員以政府規定為由，遂作出上述要求要居民遵從。網民直言擔心自己的個人訊息被洩露，不明拍照目的及意圖，而中心負責人亦無法解答，遂決定報警。

江岸區疫情防控指揮部周一就事件通報，指經核實，江岸區球場街北社區衞生服務中心為確保准確性，並方便後期建立社區居民家庭醫生保健檔案，自行決定在對受檢居民進行採樣登記時，拍攝居民手持身份證的照片。當局事後已約談負責人並制止有關行為，由公安部門使用技術手段，確保已拍攝的照片完全刪除。

此外，另有網民在影音平台發布影片，直擊有防疫人員在居民採樣檢測後，只在手上噴酒精消毒，沒有更換手套，怒斥檢測人員反而是在播毒害人，有居民質疑會有交叉感染的風險。惟片段未有透露涉事社區的位置，官方目前未有任何回應。