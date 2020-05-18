誘捕流浪貓當兔肉販賣僅獲批評教育　網民：違者應重罰

江蘇揚州市有市民舉報，一名男子艾某誘捕流浪貓後，將貓隻充當兔肉出售予餐廳，更辯稱流浪貓無主人，誘捕不犯法。警方事後對他進行批評教育，沒收作案工具，並將十多隻貓放生。惟網民指僅作出批評教育的懲罰太低，認為「至少拘留」，並再次要求內地當局盡快落實《動物保護法》等相關法例。

警方上周二（12日）接報，艾某涉嫌在深夜時分誘捕流浪貓。警員到場後，發現有十多隻貓被關在籠內，隨即上前了解，惟對方以「流浪貓無主人」為由狡辯，又指有主人的貓都會戴上頸圈，或在頸圈內留有聯繫方式。經查，艾某沒有正職，因近日手頭緊收入不穩，遂誘捕流浪貓充當兔肉再出售。他交代，自己會先在捕貓籠內放鹹魚、虎皮鸚鵡，貓隻一跑入籠內，閘門就會自動關上。

不過，網民不滿警方僅作出批評教育，認為事件除是殺害動物，更與食品安全有關，又指艾某上述行為，已涉嫌向公眾出售未經檢疫的肉類食品、虛假宣傳誤導消費者，以及在疫情期間未經許可擅自捕獵野生動物牟利。此外，內地的《動物保護法》出台遙遙無期，有人提出當局應先針對「伴侶動物」，在與人類最親近的貓狗開始入手，讓動物性命安全得到法律保障。