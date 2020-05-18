記者座位縮少至逾百個　境外駐北京媒體未收兩會安排通知

全國兩會將於周四（21日）舉行，台媒周一（18日）報道稱，北京梅地亞媒體中心的二樓新聞發布中心記者席大為減少，只剩下100多個座位，座位之間距離拉大，現場視訊設備已完成安裝。有知情人士向台媒透露，部分境外駐北京記者仍未收到會議安排的通知。

報道稱，以往兩會記者席至少有300個座位，但此次僅有100多個座位，保持社交距離，工作人員全部戴上口罩、測量體溫，防疫嚴格。以往兩會將在舉行前3至4日前，開放其他媒體領取證件，但部分媒體駐北京記者至今仍未收到通知，所有採訪流程嚴格保密。

官方早前公布稱，除了三大官媒新華社、央視、人民日報，不邀請臨時入京記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會。有知情人士透露，「等到很後面才公布是否選入隨團媒體，還要提前去指定酒店隔離檢疫，才能上會」。

另有大陸媒體早前報道稱，兩會防疫採取最高規格，各省人大、政協代表團入京，一律住進指定隔離酒店，一直到兩會開始。各省人大代表團大幅縮減隨團服務人員，只保留少數隨行記者，隨團記者採取全封閉管理檢疫，和政協、人大委員分開住隔離酒店，每次參加會議的前一天需接受核酸檢測。記者團若與代表團「同進同出」，則只能參與視訊會議，無法進入會場。