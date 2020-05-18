政策措施漸有效　上月出口內銷規模增長17%

中國國務院新聞辦公室周一（18日）舉行記者會，商務部部長鍾山指，新冠肺炎疫情令企業面對資金緊張等困難，但部分政策措施已發揮作用，上月出口企業內銷規模增長17%。他表示，中方會繼續放寬市場准入、改善營商環境，強調內地有豐富及高質素的勞動力資源，相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。

鍾山表示，企業面對資金、訂單下降、產業鏈及供應鏈風險上升等困難，其中融資及信用保險等問題要靠政府幫助。目前，部分政策措施已發揮作用，包括出口退稅速度縮短至一星期，有利資企業金流轉，擴大企業信貸規模，解決資金問題。

有指中國或向澳洲大麥加徵反傾銷稅，鍾山表示，疫情影響全球跨國投資，中國利用外資亦面臨巨大挑戰，中方會繼續放寬市場、改善營商環境，同時擴大自貿區等開放平台，穩定外資。他強調，中國有豐富及高質素的勞動力資源，有完善的產業配套能力及14億人口市場，相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。

針對世界貿易組織總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）日前宣布提早離任，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示尊重對方決定，認為世貿組織在全球疫情大流行下，可發揮更重要作用，重申中方會與其他成員國共同確保國際產業鏈及供應鏈開放、安全和穩定，又呼籲成員拒絕保護和單邊主義，加強協調經濟及貿易政策，令國際運輸及物流暢通，使國與國之間的貿易鏈、產業鏈及供應鏈安全穩定。