深圳婦時隔28年收回漲價20倍單位　驚見陌生人住進

深圳一女子在1992年以33.2萬元（人民幣，下同，約36.8萬港元）買下140平方米的單位，28年後突想起這單位，欲收回時發現竟有陌生人住進去。小區居民稱其是撬鎖搬進去。該單位目前市值600萬元（約665萬港元）。目前，事主的弟弟正聯繫原開發商辦理手續，準備通過法律途徑拿回房子。

內媒日前報道張先生的姐姐，當年在深圳華天花園小區購買該單位，付款後一直很忙，忘記辦理房產證的相關手續，也就沒管房子。至近日現在，張女士紀大了，身體不好，想把房子收回來。張女士的弟弟按照買房合同上的地址找到該單位，結果發現應丟空的房子已被裝修，居民稱是有人撬鎖搬進去。

屋苑物業工作人員表示，該單位的住戶一直有交水電費、物業費，不清楚之前有甚麼問題。管理處又指，若張女士拿房產證來物業登記，就承認她是業主，之後會協調公安機關。

張先生其後聯繫上當年開發商鄧經理，對方表示，事情有些複雜，原開發商已被收購了。鄧經理稱，張女士當時買房子就付全款，但沒做房產證。對於張先生的訴求，涉事單位的現住戶稱，單位是父親從他人手上購買，不過一直沒辦房產證，目前聯繫不到賣房人，父親受此事影響生病住院。現住戶亦指「撬鎖搬進去」的說法很離譜。張先生表示，如果現住戶配合處理此事，之前的房租可以既往不咎，否則將報警。