台高官人士變動　蘇嘉全接任總統府秘書長

台灣的蔡英文總統的第二個任期，將於周三（20日）宣誓就職，總統府秘書長陳菊周日（17日）在社交平台公布請辭。台灣的總統府周一（18日）舉行記者會，正式宣布前立法院長蘇嘉全將接任總統府秘書長一職；國安會秘書長則由金管會主委顧立雄接任；行政院發言人尤達卡（Kolas Yotaka）亦轉任總統府發言人。

今年63歲的蘇嘉全，出生於屏東縣長治鄉，曾任台灣的立法委員、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法院長，又曾經在2012年蔡英文參選台灣總統時，擔任其副手。蘇嘉全在任期間，立法院通過多項重要的議案，其中包括基礎建設特別預算、年金改革修法、同性婚姻立法等。

另外，台媒近日傳出，陳菊將出任下屆監察院長兼首任國家人權委員會主委；民進黨團總召柯建銘亦認為，未來監察院長將兼任國家人權委員會主委，而陳菊是美麗島事件受刑人中，還在執政決策圈的人，所以是監察院長的唯一人選。

此外，總統府周一又表示，蔡英文宣誓就職當日的演講稿仍在討論修改中，但其中對未來兩岸的政策，會始終保持穩健一致。有台灣的黨政人士分析指，蔡英文若對兩岸政策維持「穩健」風格，即代表不會有「驚喜」，有關內容將和勝選時的發言相差不遠。

蔡英文在勝選演說中提到，台灣在堅守主權的底線上，願意與中國大陸維持健康的交往「保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間避免釀成嚴重的衝突。」蔡英文早前發函邀台灣的馬英九前總統，參與就職典禮，但馬英九明確回應指不會出席。