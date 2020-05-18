交警隊長兒子酒駕撞行人　事隔8個月才被刑拘惹質疑

廣東肇慶市廣寧縣一名交警隊長兒子梁X勇早前因酒駕釀禍，撞傷一名患白血病女子後逃逸，事隔8個月才被刑事拘留，引起爭議。廣東肇慶市聯合調查組周一（18日）通報，肇慶市紀委監委、市檢察院、市公安局等相關部門此前已成立聯合調查組進駐廣寧縣開展調查工作，目前，案件仍在進一步徹查中。

事發於去年1月11日，廣寧縣公安交警大隊綜合中隊長兒子梁X勇，飲酒後駕車與行人程X群發生碰撞後逃跑，警方連夜追緝梁男，翌日上午才將他帶走進行酒精測試，結果為「0」，即無飲酒。最終，警方作出事故認定，以肇事逃逸認定梁男承擔事故全責，但廣寧交警對梁進行筆錄後，竟不作任何處理便將他釋放。

經傷情鑑定，程女為重傷一級，廣寧縣檢察院於是起訴梁男，但到了12月，在受害人母親未開出諒解書的情況下，竟作出不起訴的決定，並撤回已提交的申訴狀，引起網民熱烈討論，質疑檢察院的做法。事件不斷發酵，肇慶市紀委監委、市檢察院、市公安局等相關部門，成立聯合調查組進駐廣寧縣，對事件展開調查。

而廣寧縣人民醫院通報，程女在本月3日因白血病情惡化死亡，但在未進行驗尸的情況下，醫院便直接將遺體進行了火化，令當局難以繼續追查。