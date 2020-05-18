工程廢料流竄台北　4間處理場超收停運

台灣新北市近期大力掃蕩五股區的沙石場，導致大量工程廢料流入台北市，台北13間工程廢料分類處理場一度爆滿。台北市環保局周日（17日）指，目前已有4間處理場因超收停運，其餘9間則正常營運；台北市副市長黃珊珊周一（18日）回應，台北的工程廢料處理場有能力處理本市的廢料，在台北市優先的前提下，新北的廢料需透過地方政府彼此協商處理。

台北市環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，全市目前已有4間工程廢料處理場因超收停運，其餘9間亦需在優先收受本市的營建混合物及裝修廢料為主；如果裝修業者若只產出廢木材、塑膠類等可燃性裝潢廢棄物，可向市環保局申請，直接將廢料運入焚化廠處理。

李旻壕又指，為防止他市的不法業者，違規清運土石方及工程廢棄物到台北市傾倒，北市已加強攔檢載運土石方、廢棄物車輛，同時要求有關車輛出示有關合法處理場同意收受證明。

而台北4間處理場停運後，引起外界憂慮，新北的有關廢料會運往鄰近的基隆、桃園等地，造成新一波的「垃圾污染」。據了解，台灣目前現有24座公有焚化爐，多在2000年前後完工，其平均壽命約20年，而近年正正處於衰老期。

台中市文山垃圾焚化爐上月底在維修時，出現故障，導致暫存的5萬噸垃圾未能及時處理。中市環保局長吳志超指，今年10至11月文山、后里及烏日3座焚化爐都要面臨檢修，届時垃圾處理量會大減少，而之前意外遺留下的垃圾，預計需要2年半時間才能清理完畢。