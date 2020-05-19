新冠肺炎：舒蘭市聚集疫情已感染40人　北大研製新藥獲進展　

自吉林舒蘭市在本月8日通報首宗本土確診病例，至周一（18日）已有40人被感染，包括37宗確診病例，3名無症狀感染者。其中，跨省傳播至遼寧省，致使瀋陽市出現3宗關聯確診病例。目前，吉林市在醫院隔離治療病例22宗，佔全國現有82宗的確診病例總數的26.8%。內地目前累計報告確診病例82,954宗，4634人病亡。

中央指導組專家、國家中醫醫療救治專家組副組長劉清泉表示，數據顯示，國內有91.5患者使用中醫藥治療，有效率達到90%以上。另北京大學有專家團隊近日領銜多間合作單位，以高通量單細胞測序技術，從康復期患者的血漿中成功篩選出多個高活性中和抗體，可有效阻止病毒感染細胞。目前動物實驗已證明該抗體有望成為治療新冠肺炎的強效藥，同時也可提供短期預防。

國家衞健委表示，在周日，全球單日新增確診病例首次超過10萬宗，累計確診病例超過452萬宗。中國對境外防控壓力持續加大，要求各地根據境外疫情變化、人員往來和經濟合作可能增加的情況，對入境人員做到應檢盡檢，嚴防引發本土疫情。