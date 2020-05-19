最高法：對侵害兒童權益案件　該判處死刑的堅決判處

最高人民法院周一（18日）發布7宗依法嚴懲侵害未成年人權益典型案例，另表示，對侵害兒童權益的案件中罪行嚴重、情節惡劣者，就案情嚴重性堅決依法重判、依法判處死刑。

發布的7宗典型案例中包括3宗強姦案，當中「被告人趙某某強姦被判死刑案」備受社會關注。趙某某在2015年6月至2017年1月，與同案被告李某經共謀，後者到河南省某初中尋找女生供趙姦淫，並採取毆打、恐嚇、拍下體照片威脅等手段，先後強迫25名初中女學生與趙發生性關係，涉及案件32宗。

最高法指出，本案中，趙某某的行為雖未造成被害人重傷或死亡，但其罪行對被害人的心理和生理造成無法彌補的傷害，社會危害性極大，影響極其惡劣。依法判處並對趙某某執行死刑，彰顯了人民法院從嚴打擊性侵未成年人犯罪，絕不手軟的鮮明立場和堅決態度。

根據最高法提供的數據顯示，在2013年至2019年期間，全國法院依法審理拐賣兒童、猥褻兒童、組織兒童乞討等侵害未成年人合法權益的刑事案件28,975宗，懲處罪犯29,787人。

此外，最高人民檢察院及最高法同日下發通知，即日起，涉及侵犯公民人身自由權而作出的國家賠償金標準為每日346.75元人民幣（約384港元）；並要求各級人民法院要按照《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋》第21條第2款的規定，自當日起審理國家賠償案件時按照上述標準執行。