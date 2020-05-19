新冠肺炎：33人發燒疑染疫 實為冷氣致呼吸道感染

全國兩會將於周四（21日）在北京舉行，市政府要求確保新冠肺炎疫情防控工作。惟西城區某公司的33名職員，周一（18日）出現發燒症狀，官方解釋是中央冷氣系統，引起的細菌性呼吸道感染。另市疫情防控工作領導小組同日要求，進一步研究調度兩會期間疫情防控和服務保障工作。

西城區衞健委主任陳新表示，周日（17日）下午，復興門內大街55號發現多宗發燒病例，截至周一早上共接診33人。當局高度重視並對大廈進行檢測，經檢查，病人以細菌性呼吸道感染為主，新冠病毒核酸檢測均呈現陰性。經專家研判，排除新冠肺炎，估計與使用中央冷氣系統有關。

此外，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議，強調全國兩會疫情防控和服務保障工作是當前的首要任務，決不容有任何閃失。北京目前亦處於疫情防控的戰時狀態，必須嚴格做好常態化疫情防控，確保兩會順利召開。

會議強調，進京管理要嚴格有序，加強入境和重點地區、中高風險地區人員進京管理，落實醫學觀察政策。社區持續做好封閉管理，落實居家和集中觀察等措施，加強活動中心、餐館、門店等公共場所的防控管理。各區各部門要把工作責任不折不扣落到實處，在嚴格的疫情防控措施基礎上，加強全國兩會服務保障。