女子扮白富美借逾1400萬人民幣　無錢還涉詐騙

浙江杭州市臨安區一名26歲盧姓女子，早年在微信朋友圈中塑造積極上進的「白富美」形象，以各種理由向朋友高息借錢。盧女在兩年內，已借貸逾1400萬元（人民幣，下同，約1551萬港元），涉及40多人，涉嫌集資詐騙罪，近日被檢方批准逮捕。

盧女高中畢業後創業，開一間房地產中介公司，自2007年開始，在公司經營期間，以為客戶墊資和銀行檢查資產為由，以高額利息向朋友借錢，相關錢財均用作美容、購買名牌手袋等。盧女表示，不斷向不同朋友借錢，償還利息，「到期前償還利息就可以了」。

盧女為博取朋友信任，經常在朋友圈中發布忙碌、正能量等語句，找來群眾演員拍攝購買房屋的短片，並上傳到朋友圈中。一名徐姓受騙人表示，每次讓盧女還錢，她以各種藉口拖延，更以「銀行帳戶用1900多萬元（約2105萬港元）資金」的截圖，增加說服力，「她總說銀行扣住她的資產了，讓我再等等」。另有多人被同樣的手法騙取金錢。

盧女自今年3月因資金鏈斷裂，無法償還本金和利息後，40多人向警方報案，事件才東窗事發。盧女被捕時，銀行帳戶內的資金僅剩逾4萬元（約4.4萬港元）。