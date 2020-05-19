網傳深圳離婚率激增　民政局：近半人僅預約無到場

早前有內媒報道稱，廣東深圳4月份離婚數量急劇增加。深圳市民政局回應稱，全市上月結婚4186對、離婚3524對，較去年同期的結婚3729對、離婚3494對，數量未見明顯增長。惟在疫情期間，民眾辦理結婚或離婚需預約登記，該局負責人周二（19日）表示，有近半數民眾預約後又無到場辦理手續。

民政局統計數字顯示，自今年2月至4月，登記結婚逾1.84萬對情侶、登記離婚有6452對夫妻；但實際到場辦理結婚手續的有9552對情侶，實際離婚有6021對。相關負責人表示，有大批民眾預約後並未到場辦理手續，呼籲民眾提前取消預約，避免佔用預約資源，造成其他市民無法預約。

從每月情況來看，3月實際離婚為1913對，4月實際離婚為3524對，增加近1倍。數據又顯示，今年1月至4月，深圳離婚有8685對，較去年首4個月的1.06萬對減少。

廣東省婚姻家庭諮詢師協會會長劉偉民認為，近日離婚數量急升是短期情況，疫情影響下，離婚需求累積所致，各區民政局需時間處理申請。劉會長認為，長時間在家隔離導致夫妻關係矛盾惡化，另有夫妻利用離婚來買房或者申請學位，遂令離婚數量增加。