發生性關係後殺人棄屍　男子18年後落網

江蘇揚州市有村民早於2002年，在水渠中發現一具裸體無頭女屍。警方經過18年追查，至近日成功破案，於雲南昆明拘捕56歲疑犯程某。他交代，當年與女方發生性關係後遭對方勒索，遂決定殺人棄屍，更以為自己躲藏了18年就「不會被抓到」。

案發於2002年9月20日清晨5時許，小紀鎮某村村民在水渠內赫然發現一具全身赤裸女屍，頭部被人砍掉。警方到場調查，判斷死者頭顱應被人以菜刀砍掉，而腕關節、踝關節處的勒痕，應該是繩帶捆綁所致。警方初步推測，死者窒息身亡後，兇手砍斷其頭部，再用繩帶捆綁後棄屍。

有報案人稱，妻子離家外出購買手機後失蹤。他認屍後確定此案死者為其妻蔡某，時年25歲，長期與他租住在揚州城東某地，在一間美容院工作。警方根據死者丈夫提供的線索逐一排查，發現程某當年的住處，與一手機賣場及蔡某的住處相距不遠，且案發前曾在手機賣場現身。不過，程某在案發半年內搬離，此後十多年杳無音訊。

至今年4月初，有消息指程某身處昆明，警方隨即率隊前往，至同月16日在一處工地門口攔截疑犯。程某被捕後交代，當年買手機時遇到蔡某，對方表示自己沒有錢，打算購買一部2、300元（人民幣，下同，約220至港332元）的二手手機。他於是提出建議，稱「你『陪』我一次，我給你3、5百元，這樣你就能買個不錯的手機了」。

雙方發生性關係後，程某向給女方400元人民幣（約442港元），蔡某卻嫌錢太少，索要1萬元（約1.1萬港元），否則報警指他強姦。兩人隨即發生爭執，期間程某掐住女方頸部致死，並於同晚將死者手腳用繩索捆綁，拖入汽車尾廂，再攜帶一把菜刀開車外出棄屍。