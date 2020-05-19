新冠肺炎：內地康復者體內存抗體　或成疫苗研發靶標

北京清華大學、中國軍事醫學科學院近日發表一項最新研究，表明大多新冠肺炎康復患者都會產生病毒特異性抗體和T細胞，其中抗體至少能在康復後兩周內維持較高水平，但各人的免疫反應並不相同。團隊指，研究不僅有助進一步分析人體免疫及了解新冠肺炎重症病例的發病機理，更有望成為未來疫苗研發的靶標。

研究對象為14名康復患者，包括8名新出院以及6名在檢查前2星期已出院的患者。研究人員收集他們的血樣後，將其免疫球蛋白M（IgM）抗體和免疫球蛋白G（IgG）抗體的水平，與6名健康的志願者比較。其中，康復者針對新冠病毒蛋白的特異性抗體應答水平都有所上升，且抗體在出院後仍能繼續存在至少2星期。

研究人員發現，其中5名新出院患者體內針對新冠病毒刺突糖蛋白（S蛋白）的特異性中和抗體濃度較高，且存在更多T細胞。由於該抗體能與表現出是新冠病毒或新冠病毒蛋白的假病毒結合，意味抗體可與有感染能力的病毒結合，阻止其接觸宿主細胞；T細胞則針對新冠病毒或新冠病毒的核衣殼蛋白分泌干擾素γ。另5名已出院2周的患者體內均檢測到同類型的中和抗體。

檢測結果表明，康復患者的IgM和IgG抗體水平均高於健康人士。兩種抗體針對新冠病毒的核衣殼蛋白和S蛋白受體結合區（S-RBD），其中核衣殼蛋白包裹新冠病毒的基因組RNA，而S-RBD則能夠與宿主細胞上的受體結合。針對康復者的免疫反應相差懸殊，研究人員猜測差異可能與患者最初接觸的病毒量、身體狀態或患者體內的微生物群有關。