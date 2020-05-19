新冠肺炎：內地交通建設項目9成9復工　支援吉林防控

國新辦周二（19日）上午舉行新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬表示，為防止新冠肺炎疫情輸入，各個公路及水運口岸會繼續暫停客運，並在民航通道做好重點人員防控。在內防反彈方面，會支持吉林、黑龍江、湖北及武漢交通運輸部門的防控工作，並會及時更新防控指南。

李小鵬指，超過九成九正興建的交通項目已復工，同時新增涉及逾8000億元（人民幣，下同，約8850億港元）的項目，可適時開工建設。他續指，今年春節期間的收費公路3次延長免費通行的政策，其中從2月17日到5月5日共免收高速公路通行費1590億元（約1760億港元）。在疫情期間，交通運輸部門安排專列、專機專車、全力保障應急運輸，保證4.3萬多名醫護人員馳援湖北、武漢，累計向湖北運送150萬噸防疫和生活物資，以及290萬噸生產物資。

李小鵬公布，2019年底，已實現具備條件的鄉鎮和建制村100%通硬化路，貧困地區具備條件的建制村通客車的通車率達99.1%。交通運輸部副部長劉小明表示，下一步將推進自動駕駛技術應用，制定促進自動駕駛發展的相關意見，並以保障物流需要、加快系統建設、出台支持政策、研究發展規劃為重點，全力做好國際物流保通保暢保運保供各項工作。