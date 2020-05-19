官媒：黎智英借外部勢力綁架　香港無限沉淪

壹傳媒黎智英涉嫌在去年修例風波期間，多次組織或參與未經批准的遊行，被控合共2項組織未經批准的集結及3項參與未經批准的集結罪，周一（18日）在西九龍裁判法院提堂。內地官媒周二（19日）發文，批評黎智英接受審判在即，卻甘心當傀儡和棋子，借助外部勢力「綁架」香港，只會令香港無限沉淪。

文章指，黎智英接受台媒訪問時獻媚外部勢力，奴顏婢膝地呼喚外部勢力保護，又指反中亂港分子的面具下，只有險惡的政治陰謀、骯髒的政治交易。在修例風波前，每當社會出現重大政治、法律事件，黎智英背後的外部勢力總會及時現身、發聲，干擾香港的司法公正；修例風波時則直接請外部勢力到場，組織培訓、現場指揮，更煽惑青少年在外做「炮灰」，自己卻與外部反華分子在暗處推杯換盞。

文章指出，黎智英「引狼入室」來興風作浪，在外抹黑試圖把水攪渾，視外部勢力為「救命稻草」，家園的繁榮穩定、市民的生計利益，在其眼中根本微不足道，只是與外部勢力交易的籌碼。

文章又指，香港因修例風波變得滿目瘡痍，應該抵制以關心香港局勢為名、行破壞之實的外部勢力，直言外部勢力只想要香港的動盪與沉淪，是埋葬香港幾代人辛辛苦苦建立的基業及未來，斷送「一國兩制」，強調香港市民及14億中國人民不會讓反中亂港分子得逞，更不會坐視外部勢力插手，反中亂港者必須受到嚴懲。