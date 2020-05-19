新冠肺炎：台擬放寬口罩外銷禁令　高雄八大行業明日復工

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（19日）召開記者會，指揮官陳時中表示，連續12日無新增確診病例。針對口罩外銷方面，陳時中回應稱，需確保定額徵收比例、庫存充足、有餘力援助其他國家的情況下，很快啟動外銷口罩。

截至目前，台灣累計有440宗確診病例，其中有7人死亡。陳時中認為，廠商口罩外銷禁令方面，需保障台灣有足夠的數量徵收口罩，庫存滿載和可援助其他國家的情況下，經濟部正與相關廠商討論口罩外銷的安排。

高雄市政府周二表示，將於周三（20日）開始，市內八大行業將恢復經營。高雄經發局強調，有男女陪侍的酒店、舞廳等8大行業需讓員工和顧客進入時量體溫、提供洗手設備、實名登記訊息、保持社交距離等防疫安排。

對此，高雄市長韓國瑜同日回應稱，相關業著防疫不能放鬆，需配合保持社交距離及實名制登記等措施，違者將被罰。最高罰款3000至1.5萬新台幣（約791至3953港元），逾期未改善或違規情況嚴重的，將被勒令停業。

另外，交通部台灣鐵路管理局計劃永不開放台北車站大廳，讓民眾坐在地上，引來網民不滿。有網民發起在周六（23日）中午「坐爆台北車站」活動。台鐵周二表示，防疫期間故意群聚可依法開罰。交通部長林佳龍同日表示，與指揮中心評估情況，待疫情結束後，及早讓一切如常。