掃黑除惡至今刑拘逾38萬疑犯　查處保護傘逾6.7萬人

全國掃黑辦周二（19日）召開記者會，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新表示，截至上月底，內地共打擊3120個涉黑組織、9888個涉惡犯罪集團、刑拘388442疑犯、查處黑惡保護傘67190人；另於上月9日開展的「逃犯清零」行動中，至今1481名境內逃犯到案987人、境外逃犯到案37人、22名A級通緝犯到案14人。

公安部副部長、全國掃黑辦副主任杜航偉在會上指出，下一步公安機關將繼續加大追逃力度，努力實現涉黑涉惡逃犯清零見底；壓實責任制，強化組織領導；逐人成立專班，全面分析每一名逃犯的基本情況和潛逃去向；加強科技支撐，強化國際合作，運用每日調度、每週通報、約談督導等措施，強化督導檢查。

會上又公布4宗掃黑除惡的典型案例，分別為遼寧宋琦案、河南李含富案、廣東謝培忠案、海南黃鴻發案。陳一新指出，上述4案例涉及的黑惡勢力，多年危害一方，還身負多條命案，使人民群眾深惡痛絕。在會上公布上述案例，一方面是為回應人民的關切，另一方面也可以與全國掃黑辦交流辦案經驗，確保今年「一十百千萬」行動目標如期實現。