新冠肺炎：中國外交部證實與多國共同提案　調查疫情

世界衞生大會（WHA）近兩日以視像會議形式舉行，超過120個國家向世衞大會提案，要求世衞總幹事譚德塞聯同其他國際組織，通過實地考察，公正獨立查清病毒的動物來源、向人傳播途徑，以及中間宿主。中國外交部發言人趙立堅周二（19日）指出，中方參與了上述決議草案的共同提案。

趙立堅指，決議草案明確認可和支持世衞組織，發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視、污名化做法，打擊錯誤、虛假信息等，這些都符合中方立場主張，希望有關決議能以協商一致方式，獲世界衞生大會通過，並能夠得到全面、準確的貫徹。

國防院聯防聯控機制周二召開新聞發布會，北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，現時是全球正忙於應對疫情，若對世衞進行調查必會分散其注意力，影響世衞的應對策略和權威性，對全球疫情防控帶來負面甚至災難性影響。

此外，世衞大會決定將「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」提案，留待今年下半年大會續會討論。趙立堅回應，事件證明台獨沒有出路，相關提案不得人心。他批評，民進黨與個別國家違背全球抗疫合作意願，執意提出提案，企圖干擾大會進程、破壞國際抗疫合作，充分暴露了其將自身政治考量凌駕於國際公共衞生安全之上的真實面目。

國台辦發言人馬曉光周二表示，一個中國原則是國際社會共識，世界上只有一個中國。疫情爆發以來，台灣獲取各種疫情防控信息和支援的渠道是暢通有效的。截至周一（18日），大陸向台灣通報疫情信息和分享技術資料共計155次。僅2019年以來，台灣衞生專家共16批24人次參加了世衞組織技術活動，包括世衞組織秘書處通報疫情情況和科研相關會議。所謂「國際防疫缺口」的謊言不過是民進黨「以疫謀獨」的藉口，在事實面前不堪一擊、不值一駁。

2009年至2016年，台灣地區得以「中華台北」名義、觀察員身份參與世衞大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。但民進黨自2016年5月執政之後，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎。台灣地區連續4年無法參與世衞大會，責任完全在民進黨當局。