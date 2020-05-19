全國人大代表建議　兩岸職業資格採信範圍擴至全國

薛玉鳳建議統一在陸台胞的身份認證體系及職業資格採信。

全國人大代表、平潭綜合實驗區海壇片區東門社區黨委書記薛玉鳳日前接受內媒採訪時表示，將在全國兩會上提交《關於建設兩岸統一數字身份認證體系、信用體系，在平潭打造兩岸融合治理的基礎數據服務的建議》，建議加快推動台海兩岸居民身份共同認證體系、將福建平潭的兩岸職業資格採信範圍擴大至全國，為台灣人才來大陸就業提供便利，促進兩岸交流。

薛玉鳳表示，福建平潭綜合實驗區在十九大之後，發揮三區疊加的優勢，推進社會治理現代化，打造台胞台企登陸的第一家園；在公安部的支持下，平潭已經建立兩岸數字身份認證體系，但海峽兩岸人才交流合作尚存不足，缺乏統一的數字身份體系及信用體系，而兩岸職業資格採信互認應用範圍有限。

薛玉鳳建議，國台辦可支持平潭開展兩岸身份認證體系建設，支持內地台胞數據下放至平潭，以便開展台胞信用服務協調相關部委支持兩岸職業資格採信在全國應用；國家發改委在平潭建設「共同家園」基層社會治理政務數據開放實驗室，對政務數據開放的技術標準、示範應用作研究。