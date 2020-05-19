女大生穿飛鼠裝滑翔失事亡　失蹤前的畫面曝光

24歲女大學生劉安上周二在張家界天門山景區，穿飛鼠裝拍攝極限運動紀錄片期間，在空中失蹤，引起網民關注。隨後，救援隊發現劉安屍體宣告其已經死亡。近日網上曝光劉女失蹤前的畫面，同時也爆出更多劉女生前的生活照片，網民紛紛感嘆劉女的勇氣和魄力，指「她活成了別人不敢想像的樣子」。

當日與劉女一同滑下天門山的攝影師透露，12日與劉安一同躍下，在平穩飛行19秒後，劉女的飛行路線偏離原定航線。攝影師判斷劉女很可能無法通過山頂上空，於是揮手示意，讓劉女打開降落傘。但此時劉安已經急劇下降數百米並離開了攝影師的視線。

據悉，劉安曾接受有系統的專業訓練，擁數百次飛鼠裝滑翔飛行和高空跳傘經驗，她一名友人透露，劉女玩甚麼（極限運動）都可以玩到極致，而她接觸飛鼠裝滑翔飛行已有3年時間，對這項運動非常專注，同時持有C級證書，但她其實已有達到D級的能力，相當於考教練的水平。

據劉安去年拍攝的影片介紹，自己18歲學單板滑雪、19歲學水肺潛水、20歲學自由潛和滑浪、21歲開始學風洞和跳傘，並完成自己獨立跳傘200次的紀錄、22歲開始學穿飛鼠滑翔飛行。網民紛紛羨慕表示，她一個女孩子不斷挑戰自己，把生死置身事外，這樣的勇氣真的不是一般人可以達到的。