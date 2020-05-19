過去一年共22名全國人大代表去職　包括4將領

全國兩會將於近日在北京舉行。內地周二（19日）報道，據公開信息統計，過去一年共有22名全國人大代表去職，包括4名高級將領；截至周一（18日），即將舉行的第十三屆中國人大會議實有代表2957人。

中國人大網周一通報，江蘇省人大常委會決定接受李生辭去全國人大代表職務。李生現任江蘇蘇北花卉股份有限公司董事長。這是最近一次有全國人大代表去職。

22名去職的全國人大代表中，至少有17人是因涉嫌違紀違法、違反生活紀律、違反中央八項規定等，被責令辭去職務的，當中有2名副省級官員，即吉林省檢察院原檢察長楊克勤、河南省原副省長徐光；上文提到的4名高級將領是戰略支援部隊原副司令兼參謀長饒開勳、西部戰區陸軍原副司令徐向華、海南省軍區原政委葉青、江蘇省軍區原政委孟中康。

此外，官方周二公布全國政協第十三屆全國委員會第三次會議秘書長、副秘書長名單，包括秘書長李斌；副秘書長潘立剛、張裔炯、蔣作君、朱永新、鄧宗良、劉家強、舒啟明、李惠東、張道宏、李世傑、曲鳳宏、賴明楊、健黃榮、金學鋒、韓建華、郭軍、鄒曉東、郭衞民及李小新。