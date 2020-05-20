石嘴山市涉黑案一審宣判　60人獲刑

寧夏石嘴山市中級人民法院周二（19日）對肖永生、肖飛涉黑案一審公開宣判，涉案的肖永生、肖飛等60人分別被處以2年6個月至無期徒刑不等的刑罰。由於該黑社會組織涉案人數多、證據繁雜、犯罪事實眾多，判決書長達603頁，近33萬字。

經法院審理查明，肖永生在上世紀九十年代開始，就通過貸款、借錢方式籌集資金，先後在寧夏汝箕溝大峰礦區域承包煤場、煤礦、滅火工程，並先成立多間公司。他在2015年至2017年期間，多次組織人員、車輛偷盜旺廣土石方公司承包的無煙煤採礦場出產的煤炭；糾集人員砸毀中凱集團施工隊的挖掘機玻璃；持刀毆打汝箕溝無煙煤公司員工；盜採國家煤炭資源、盜竊國有礦區煤炭逾13.64萬噸，價值9211萬元人民幣（約1億港元）。

法院認為，肖永生、肖飛以家族成員為基礎，糾集、籠絡、利用親屬、鄉鄰、同學，以公司為依托，通過實施一系列有組織或為組織利益而緊密配合的違法犯罪活動，形成以肖永生、肖飛為首的黑社會性質組織。肖永生、肖飛領導黑社會性質組織，策劃、指揮、授意、唆使、默許組織成員實施盜竊、非法採礦、尋釁滋事、行賄等違法犯罪行為。

法院又認為，被告人肖永生組織、領導黑社會性質組織罪、盜竊罪、非法採礦罪、尋釁滋事罪，數罪併罰，判其無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；肖飛犯組織、領導黑社會性質組織罪、盜竊罪、非法採礦罪、行賄罪，數罪併罰，判處有期徒刑23年，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產。