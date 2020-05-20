未牽繩遛狗致他人受傷　飼主需賠1.7萬人民幣

上海市市民周女士去年夜跑時遭未有牽繩的玩具貴婦犬絆倒倒地受傷，入院治療共花費6000餘元（人民幣，下同，約6650港元），惟陳姓飼主僅墊付醫療費2500元（約2770港元）。上海市寶山區人民法院近日開庭審理此案，認為飼主違反寵物管理規定致他人受傷，判其賠償1.7萬元（約1.9萬港元），但可扣除此前墊付的醫療費。

事發於去年3月，周女士在寶山區某道路夜跑時，與陳姓夫婦所飼養的玩具貴婦犬相撞，導致她倒地受傷。經鑑定，事主左手肘因故受傷，醫生建議傷後至少休息90日。她出院後欲就賠償事宜溝通未果，最終將夫婦二人起訴至法院。

陳姓夫婦在庭上辯稱，他們所飼養玩具貴婦犬事發時正申請狗證，辦證手續已遞交至相關部門；當時沒有牽繩，愛犬與另外2隻狗在打鬧，周女則在路邊跑步，不清楚是否其飼養的狗將她絆倒。惟他們錄口供時曾承認，是其玩具貴婦犬將事主絆倒受傷。

法院認為，陳姓夫婦違反寵物管理規定，未對動物採取安全防範措施及加強管理，任由狗隻在公共場所自由活動，導致他人受傷，應當承擔侵權責任及賠償責任，判其賠償周女士的醫療費、營養費、誤工費、鑑定費、律師費等費用。