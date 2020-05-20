新冠肺炎︰特朗普再促世衞改善　華外交部籲停止政治操弄

美國和世界衞生組織的關係因新冠肺炎疫情變得緊張，美國總統特朗普周二（19日）重申，世衞必須做好工作，公平對待其他國家，否則美國將退出世衞並另起爐灶。世衞總幹事譚德塞同日重申會繼續帶領全球對抗新冠肺炎。中國發交部發言人趙立堅周三（20日）回應，奉勸美國政客停止政治操弄。

特朗普當日在白宮向記者稱︰「世衞必須改革，做得更好，更公平對待其他國家，包括美國，否則美國不會再參與，並會另起爐灶。」譚德塞則為世衞的角色辯護，指：「我們比任何人想要問責，我們會繼續領導協調抗疫工作。」

世衞的美洲分部主管艾蒂安（Carissa Etienne）稱，美國的資助佔了分部的60%預算，過去成功協助對抗瘧疾及黃熱病等，希望美方繼續支持美洲國家對抗新冠肺炎的工作。

特朗普周一（18日）批評世界衞生組織是中國的傀儡，更發最後通牒要求30天內作出顯著改善，否則美方永久停止撥款及考慮退出該組織；他稱若世衞不為美國的利益服務，不容許美國納稅人繼續資助它。中方反駁指拿中國說事是打錯算盤、找錯對象。

中國外交部發言人趙立堅周三（20日）批評，美方此舉是歪曲事實、嫁禍於人，且頻頻出現漏洞及錯誤；他強調台灣給世衞信件根本無警告人傳人，而中方在1月21日亦無向譚德塞施壓。他續指，國際社會應以世衞為首合作抗疫，挽救生命；而單邊主義、惡嚇世衞是對生命的漠視，奉勸美國政客停止政治操弄。