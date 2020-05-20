男子診所拔智齒　不幸顱內感染險喪命

內媒周二（19日）報道，廣東肇慶28歲男子王杰（化名）早前到牙科診所拔智齒，詎料導致嚴重顱內感染，甚至不省人事，險些喪命。幸經廣州廣東三九腦科醫院醫生及時搶救，他才得以逃出鬼門關，並於近期康復出院。

報道指，今年初王杰因智齒發炎到牙科診所拔牙，詎料翌日他逐漸出現頭暈、視線模糊等症狀，於是到醫院就診，不過醫生沒有發現明顯異常，後來他情況有所好轉後便出院。不料出院後第12天，他再次出現症狀，今次還有劇烈頭痛、嘴角不停地抽動等情況，且經到院就醫也沒有好轉，反而更加嚴重。

為進一步治療，王杰3月下旬輾轉到了廣東三九腦科醫院，接診醫生林濤立即安排他進深切治療部，惟王很快就不省人事、四肢抽動、呼吸急促，瞳孔也逐漸散大。林指，患者初步診斷是細菌感染導致的硬膜下膿腫並形成腦疝，生命垂危，於是連夜為患者作雙側去骨瓣減壓術和硬膜下膿腫清除術搶救。

切開硬腦膜後，醫生發現已形成了廣泛的膿胎，隨即將膿胎清除乾淨，並證實患者受革蘭氏陰性桿菌感染。林濤解釋，口腔及面部有豐富的血液循環和顱內溝通，若拔牙前後未仔細護理，尤其在炎症急性期，口腔細菌容易通過血液或者直接到鼻竇及顱內，導致腦膿腫或硬腦膜下積膿發生。