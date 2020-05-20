蔡英文上午宣誓就職　拒一國兩制促對等

台灣的蔡英文總統周三（20日）上午舉行第二任期的就職典禮並發表示演說，內容料就兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」，不接受一國兩制及各種矮化台灣、破壞現狀做法。她又將宣布立法院成立「修憲委員會」，針對政府制度、人民權利等憲政改革議題充分對話。另針對美國國務卿蓬佩奧史上首次發聲明預祝蔡英文就職，大陸官媒周三批評是「明擺着是給北京看的」。

基於防疫，今屆總統就職活不設慶祝及宴會環節。上午9時，蔡英文將與候任副總統賴清德在總統府大禮堂宣誓就職，隨後主持行政院長蘇貞昌、新任府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄的宣誓儀式。上午9時20分，蔡英將親自歡送卸任副總統陳建仁伉儷離開，之後轉到台北賓館，於上午10時發表就職演說。

今年就職儀式邀請嘉賓大幅減少至約200人，除台灣的卸任總統、軍方、政黨代表、縣市首長外，在這次新冠肺炎疫情肩負重任的防疫官員亦首度獲邀出席。

就蓬佩奧周二（19日）向蔡英文發賀電，大陸官媒文章認為，華府和蔡英文當局太自戀，以為幾句話就能讓大陸難受且無計可施。文章強調，一個中國原則在國際上廣受承認，當美台與中國大陸就打破和捍衛這原則進行碰撞時，北京調動國際社會資源的能力將超過美台。文章更警告，大陸有無數手段向台施壓、宣示主權，包括解放軍的戰機、軍艦朝台灣島近一點，更近一點。如果美軍更頻繁前來添亂，最受傷害的首先是台灣經濟。