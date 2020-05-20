警破走私抹香鯨牙案　查獲逾1噸製品拘4人

江蘇南京海關周二（19日）表示，該關所屬張家港海關緝私分局近日在打擊瀕危物種走私專項行動中，成功破獲2宗走私珍貴動物製品案，拘捕4名疑犯，查獲涉案走私的抹香鯨牙製品1.038噸，為南京海關歷年查獲的最大宗抹香鯨牙走私案。

四川成都海關緝私局去年6月，發現張家港籍男子盛某疑走私瀕危動物製品，遂將線索移交張家港海關緝私分局處理。當局立即成立專案組調查，迅速鎖定盛某住處上門拘捕，並在其家中查獲象牙邊角料約3.5公斤，抹香鯨牙製品約2.7公斤。

專案組根據盛某交代，隨即拘捕向盛某供貨的哈爾濱籍商人楊某。他交代，自己從不同渠道收購野生動物製品或原料，再轉手賣出賺差價，販賣物品涉及抹香鯨牙、麝牛角、虎骨、熊爪等，而涉案的抹香鯨牙大多從江蘇籍商人馮某、沙某手中收購。直至今年4月，專案組在江蘇鹽城、南京等地拘捕2人，並在沙某住所查獲其尚未銷售的抹香鯨牙製品2.85 公斤。

辦案人員指，非法收購的抹香鯨牙在境外售價約為每克4元（人民幣，下同，約4.4港元），運至內地後可賺取2至3倍的非法利潤；製成鯨牙製品出售，每克另收取近300元（約330港元）加工費。由於抹香鯨牙顆粒沉重，交易額動輒高達上萬甚至數十萬元。經查明，當局偵辦的2宗抹香鯨牙走私案件中，楊某一年的非法牟利額就高達150萬元（約166萬港元）。