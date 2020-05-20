兩會召開在即　人大代表提丈夫陪產假增至38日

兩會召開在即，港澳、湖南、江蘇、吉林等地的人大代表和政協委於周二（19日）和周三（20日）陸續抵達北京。會議中，審議民法典草案是其中一項議程，有全國人大代表建議將丈夫陪產假延至38日，並寫入《勞動法》中；另有建議在草案中刪除「30日離婚冷靜期」，認為該項規定是以「極少人的婚姻問題強迫絕大多數人為此買單」。

全國人大代表、蘇州大學校長熊思東認為，不少夫妻需照顧雙方父母，經濟壓力大，多為分居兩地工作，聚少離多；加上照顧嬰兒和孕婦的壓力大，丈夫在妻子生育子女過程中的照顧和陪伴十分重要。惟目前各地陪產假相關規定不一，缺乏全國統一法律，有7至30日不等，大多數為15日，不足以照顧好新生嬰兒和孕婦。

全國人大代表、作家蔣勝男表示，目前婚姻法規定，夫妻提交離婚申請30日內，任何一方不願離婚，可撤回申請，獲在期滿後雙方到相關部門申請發放離婚證。該條款目的是為避免當事人輕率、衝動離婚，維護家庭穩定。惟蔣勝男認為有研究機構的報告顯示，閃婚閃離的人數不足5%，遂認為應該刪除；而該條款亦會令夫妻間強勢一方有轉移、隱藏、變賣財產的時間，或惡意借貸，讓夫妻雙方共同承擔財產等。