羅斯福號泊關島　美國助理防長斥華南海騷擾美軍

美國海軍航空母艦羅斯福號因爆發新冠肺炎疫情，早前停泊在關島檢疫。五角大樓一名助理部長周二（19日）透露，自從羅斯福號停在關島後，中國在南海趁機利用軍機及軍艦騷擾美軍及其盟友，直斥中國軍隊進行「持續危險及升級的行為」。

美國國防部負責東南亞事務的副助理部長沃納（Reed B.Werner）向霍士新聞透露，自3月中、羅斯福號駛入關島起，中國軍機至少9次在南海騷擾美國偵察機。中方的挑釁行為不只限於空中，沃納提到驅逐艦馬斯廷號上月在南海，靠近正在巡邏的中國航母打擊群時，當中一艘護衞艦以「不安全及不專業的方式」航行。

沃納認為近期的趨勢令人擔憂，斥責北京在南海的行徑破壞穩定，並透露華府已正式投訴中方的不安全舉動，其中一個個案則經私人渠道投訴。他說：「在新冠肺炎疫情期間，其他國家專注於國內事務，但中國向前推進。」

沃納續指，中方更鎖定東盟的盟友為目標，並指中國研究船和軍艦騷擾馬來西亞近海的石油鑽井平台後，美國海軍上月派出近岸戰鬥艦吉福茲號到該處，直斥「中國不斷恐嚇、欺凌他人」。他亦提到，中國漁船隊伍在最近5年一直向南移，由南海西沙群島伸延到馬來西亞及印尼附近的納土納群島，亦形容其在南海的行為是「威逼、破壞穩定及商業榨取」。

對於有指美軍在海戰中被中國擊敗，以及無法阻止中國入侵台灣，沃納則指這些觀點在國防部不流行，惟承認有關北京的威脅絕對沒有誇大。他亦透露，國防部正討論有眾議員提議成立新對抗中國基金的計劃，每年經費約為60億美元（約465億港元）。