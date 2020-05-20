蔡英文就職演說重點　打造六大核心產業

台灣的蔡英文總統周三（20日）在台北賓館發表的就職演中提出，未來4年將就產業發展、社會安定、社會安全、民主深化四大方面作出超前部署，讓台灣脫胎換骨、迎向未來。以下為她的演說重點。

打造六大核心戰略產業

（1）持續強化資訊及數碼相關產業發展，利用半導體和資通訊產業的優勢，將台灣發展成資訊科技的基地，促進物聯網和人工智慧的發展。

（2）發展可以結合5G時代、數碼轉型、以及社會安全的資安產業；打造能保護台灣，同時能獲世界信賴的資安系統及產業鏈。

（3）打造接軌全球的生物及醫療科技產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

（4）發展軍民整合的國防及戰略產業；強力推動軍民技術整合，進軍航空及太空產業。

（5）加速發展綠電及再生能源產業，達成2025年綠能佔整體能源20%的目標，令台灣成為亞太綠能中心。

（6）建構能確保關鍵物資供應的民生及戰備產業，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，維持一定自給率。

社會安定

（1）強化健康和防疫安全網，強化疫病防治和醫療能量，結合產業，推動疫苗和藥物的開發、傳染病防治等領域的突破。

（2）填補社會安全網的漏洞，為各類精神疾病、毒癮、家庭暴力等問題提供協助，並檢討司法和行政制度，化解上述問題引發的社會爭議。

社會安全

（1）國防事務改革

- 強化防衞能力的同時，發展機動、反制、非傳統的不對稱戰力，防範網絡戰、認知戰及超限戰的威脅。

- 提高後備部隊的人員素質和武器裝備，建立跨部會的常設後備動員體制，協調人力物力。

- 改善部隊管理制度，讓年輕士兵在軍中發揮更好的戰力和專長， 強化軍中申訴機制、建立公允的事件調查機制、及持續檢討人事配置。

（2）國際參與

持續爭取參與國際組織，強化與友邦合作，和美、日、歐等國深化夥伴關係；積極參與區域的合作機制，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮作貢獻。

（3）兩岸關係

- 重申「和平、對等、民主、對話」，不接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀

- 持續遵守憲法與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀。

- 秉持解決問題的開放態度，期盼大陸領導人能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

強化體制及深化民主

（1）成立立法院修憲委員會，針對關乎政府制度、及人民權利等憲政體制改革議題，提供對話、形成共識的平台。

（2）優先推動18歲公民權。

（3）改造行政院組織，成立專責數碼發展部會，讓政府的治理能力更貼近發展需要。

（4）監察院轉型，今年8掛牌成立人權委員會，落實台灣人權理念。

（5）改革考試院，轉型為人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。