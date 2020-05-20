新人520辦網絡婚禮　民政局現百米長龍情侶通宵等候

周三（5月20日）是普通話諧音「我愛你」，亦是內地網絡情人節，不少情侶決定在當日到民政局登記結婚或舉行「網絡婚禮」。中國工程院院士黃旭華和李蘭娟在網絡視訊直播中，為100對新婚夫妻證婚，更有不少明星組成伴娘和伴郎團表達祝福。在四川成都民政局門前，不少情侶排百米長隊等候，另有人提前於周二（19日）通宵排隊。

舉辦婚禮的新婚夫妻，包括在疫情期間參加前線防疫工作的警員和醫護人員。其中，四川資陽市警員粟韜和護士劉虹利受疫情影響，原定於今年2月舉行婚禮，他們表示，「收到太多驚喜，很幸福」。李蘭娟表示，各新婚夫婦在抗疫期間，表現出勇氣和擔當，應被稱為勇士。

成都青羊區民政局婚姻登記處正門前在早上8時已排起百米長龍，相關職員提前半小時開工為情侶辦理結婚手續。其中一名徐姓男子與女友相戀2年半，決定在「520」與女友「拉埋天窗」。他們未有搶到網上預約名額，唯有提前在周二晚排隊等候，另有老人代替子女通宵排隊等候。民政局表示，平日僅有20對新人辦理，「今日至少有150對登記」。