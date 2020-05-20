新冠肺炎：復工復產效果顯現　內第二季經濟料回升

中國工信部部長苗圩周三（20日）表示，疫情對中國工業經濟的影響只是階段性，隨着復工復產和各項擴大內需政策的效果顯現，認為第二季工業經濟的運行有望回升。他又表示，假如全球疫情能夠逐步得到控制，下半年內地工業經濟的運行狀況或較上半年佳。

苗圩當日在國新辦新聞發布會上提到，當前中小企業發展仍面臨複雜和嚴峻的局面，特別是外貿的中小企業，工信部因此準備推出更有針對性的政策。其中，對受疫情影響較大的交通運輸、餐飲、旅游等行業的中小企業，將減免上半年3項社保費，免收公路通行費，降低電價、氣價。

而為保證中小企業免因現金流的中斷而陷入困境，人民銀行實施了降準，釋放出1.75萬億元（人民幣，下同，約1.93萬億港元）的資金，通過專項再貸款、再貼現等方式，為中小微企業和個體工商戶提供低成本貸款達2.85萬億元（約3.16萬億港元），對超過100萬戶的中小微企業超過1萬億元（約1.1萬億港元）的貸款辦理延期還本付息。另於疫情期間，工信部開展了線上培訓，幫助中小企業透過數碼技術降本成本、開拓市場、穩定就業。

工信部又表示，隨着內地加快推動復工復產，內地醫用防護衣日產量由疫情初期的不足1萬件，上升到了70多萬件；紅外溫度傳感器日均交付量由非疫情期間的1.5萬顆擴大至50萬顆。