道具血衣寄台北港經貿辦　台學生稱無恐嚇意味求判無罪

設於台北信義區的香港經濟貿易文化辦事處，去年8月6日收到一個包裹，內有以紅色油漆潑灑而成的道具血衣、冥鏹，以及一封對香港政府修訂《逃犯條例》表示不滿的信件。疑犯台教育部課審會學生委員、靜宜大學學生林致宇事後被台北地檢署依恐嚇公眾罪起訴。台北地院周二（19日）就此案開庭，林男強調是表達政治言論，並無恐嚇意圖，請求法官判他無罪。法官諭知6月30日宣判。

庭訊時，林男坦承寄送包裹，但否認有恐嚇意圖，稱信中以「台灣人」為第一人稱，推論辦事處可能面臨的情況，並未預告要對辦事處不利。林男向法官表示，反送中爆發衝突，血衣、冥紙只是象徵元朗襲擊事件。林男續指，寄包裹是表達對港府處理反送中事件的不滿，希望激起輿論，同時將訴求傳達給香港方面。信件內容沒有針對人恐嚇，而是針對機關，因辦事處是香港唯一在台機關，他認為寄到這邊才會被國際媒體發現。

林男事發後在Facebook承認是寄信人，同月10日遭警方傳喚到案說明。林男當時稱，寫信是想提醒香港經貿辦正視反修例情緒升溫，恐令該辦事處可能成為目標。對信中稱黑客已竊取該辦事處所有職員的個人資料，林男稱這只是他聽聞的消息，不確定真偽。惟北檢不採信其說詞，故依法對其起訴。