蔡英文演講重提「和平對等」　台學者：漸進台獨

台北的中國文化大學國家發展與中國大陸研究所龐建國教授周三（20日）受訪指，蔡英文總統在就職演講中提出的「和平對等」八字真言，依舊是了無新意，實際上是文化台獨、柔性台獨及漸進台獨，憂慮「聯美抗中」繼續下去，一旦中國大陸與美國脫鈎，台灣將無所適從。

龐建國表示，蔡英文的演講第一部分是關於經濟發展，揭示台灣不再依靠大陸，傾向歐美及日本，但這是「不接地氣」、不面對現實環境的空話。他又指，台灣對大陸的總體出口達40%，無視以大陸為核心供應鏈的事實，將再度使台灣陷入經濟困境。

龐建國批評，蔡英文在演講中輕輕帶過上屆提出的新南向政策未見有具體成績，對美貿易談判的框架協議，更是10多年來也沒有具體結果對於兩岸關係。他指，蔡英文一直沒有提及「九二共識」只會令兩岸關係繼續僵化。

輔英科技大學政治學教授蘇嘉宏受訪稱，蔡英文刻意不碰觸兩岸關係，以往對「國家」論述多提「中華民國台灣」，但此次演講直接用「台灣」，未再提「國家定位」；而就職演講變成「國家發展報告」，迴避兩岸關係，顯得小器，「顯示民進黨現時立法院內對兩岸關係的態度是『不去碰觸、不去挑釁』」。

台北海洋大學通識教育中心吳建忠副教授認為，蔡英文重申和平對等八字真言，在不挑釁的氛圍下，對大陸、美國及台灣和平發展是有利的。從美國官員祝賀蔡英文就職一事來看，台美關係將開啟一個新的階段，美國亦希望兩岸重啟對話。

吳建忠分析指，蔡英文在就職前撤回立法院修憲，刪除國家統一提案，希望兩岸再度回到談判桌上；至於獨派的正名釋憲，蔡英文反而不感興趣。

另外，美國期刊《外交政策》發布評論文章，呼籲北京應改變對民進黨政府的強硬態度，否則將加速讓台灣人邁向獨立道路。文章強調，「北京對香港加強管制，以及台北和華府之間的升溫關係均為蔡英文獲勝的原因」。