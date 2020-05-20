新冠肺炎：台13天零確診　擬放寬低風險地區檢疫要求

台灣周三（20日）宣布無新增新冠肺炎確診個案，已是當地連續13天無新增病例，更是連續38天無本地確診。流行疫情指揮中心記者會上特別準備了頂級荔枝「玉荷包」，衞福部長陳時中稱，玉荷包代表很多「0」，希望能繼續保持。記者會又稱，台將放寬低風險地區商務旅客赴台的居家檢疫要求。

台灣至今累計440宗確診病例，7人病歿。指揮中心發言人莊人祥在記者會上表示，計劃將前往台灣的商務旅客所屬國家區分成不同級別，其中極低至低風險國家的旅客，赴台後居家檢疫隔離可縮短至5或10天，之後自費採檢確認無感染，便可短暫外出2至3天，惟期間仍需透過短訊、Line每日向有關單位回報健康情況。

至於如何區分國家的風險級別，陳時中稱，確診數低風險就低，也需要經過專家評估和分類。至於香港會否獲列入低風險地區，陳時中未有回應。

針對英國預計最快9月推出新冠病毒疫苗，有記者會問台灣是否有計劃購買，陳時中回答稱，假如英國的疫情和防控情況與台灣不同，估計台灣9月可接種疫苗的機會很低。他指出，台灣的疫苗製造商在動物實驗上取得很好的效果，但因為疫苗是要給人打，還需要仔細審視，加上台灣的醫療能力足夠、死亡率低，對使用疫苗的安全性考慮會比較嚴格。