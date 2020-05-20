全國政協會議明開幕　下周三閉幕

全國政協十三屆三次會議將於周五（21日）下午3時在北京人民大會堂開幕，下周三（27日）閉幕，比原定計劃縮短了4天半。

全國政協十三屆三次會議新聞發布會周四（20日）下午3時舉行，新聞發言人郭衞民公布上述會期。他指出，大會的主要議程是聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案；聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

因應新冠疫情防控，今次大會期間，全體會議和小組會議都做了相應的壓減；將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視像會議方式舉行；安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。

媒體採訪方面，僅邀請少部分在北京的中外記者到人民大會堂現場採訪；通過網絡視像方式安排3場「委員通道」採訪活動；小組會議不安排集中採訪；歡迎中外記者利用網絡、視像、書面等方式採訪，各委員駐地均設立網絡視像採訪室。

新聞發布會前官方電視台報道指，今次全國政協會議的看點有：如何做好防疫常態化與經濟發展；如何做好六穩六保；脫貧攻堅；如何確保全面建成小康社會；民生保障如何紓困托底；民法典保障人民權益有何突破；外部環境日趨複雜，中國如何應對。