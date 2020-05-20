《環時》斥澳洲是美國走狗　傳華擬限貿清單

中澳關係近期就貿易糾紛急轉直下，中國官媒《環球時報》周三（20日）評論引述網民言論，直指「澳洲是美國的狗」，事件引起澳洲官員抨擊。澳洲外交、國防及貿易參考委員會主席基欽（Kimberley Kitching）批評，澳洲不應該被這種嘲諷冒犯。

《環球時報》在文章引述網民的評論，指澳洲跟隨美國鷹派的步伐，形容澳洲這隻「大袋鼠」為美國走狗，其中網民嘲諷地指：「澳洲在與中國的貿易爭端上陷入僵局，希望美國會替澳洲補償。」基欽受訪時回應，認為澳洲被稱為袋鼠並不是一種侮辱，因為袋鼠很強硬、難以馴服、絕不會向後退、非常支持自由。

中國周二（19日）起正式對原產澳洲的大麥，徵收反傾銷稅和反補貼稅，彭博社同日引述知情人士指，指中國擬定一份名單，將對包括紅酒、海鮮、燕麥片、水果等出口商採取新海關規定、質量檢查及關稅政策，以增加這些產品出口到中國的難度。

中國外交部發言人趙立堅（20日）表示，中方已多次就澳方推動搞所謂「疫情獨立國際審議」闡明立場，堅決反對對疫情進行政治操弄，希望澳方同中方相向而行，採取更多改善關係，深化合作。