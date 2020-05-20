蓬佩奧祝賀蔡英文就職　華外交部發聲明譴責

美國國務卿蓬佩奧發聲明祝賀台灣的蔡英文總統就職，吹噓美台「夥伴關係」。中國外交部周三（20日）聲明，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政；中方表示強烈憤慨，並予以譴責。

聲明指出，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。《中美建交公報》明確規定：美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美方上述言行嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民反對「台獨」分裂活動、捍衞國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。中國正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。

中方敦促美方立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。