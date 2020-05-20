陸雜誌發布武統台灣推演片段　24小時完成登陸

台灣的蔡英文總統周三（20日）舉行就職典禮，而據大陸官方背景的《艦船知識》雜誌在微博上發布一段長達11分鐘的影片，推演解放軍攻台全過程，宣稱大陸僅需24小時進行海空壓制，便可以登陸統一台灣。該影片雖非官方正式的兵棋推演，但發布時機敏感，引起兩岸民眾對大陸武統台灣的關注。

影片題為「2020年台海打擊作戰推演」，分為強制隔離作戰、打擊作戰以及登陸及陸地作戰3部分。戰爭開始時，解放軍將射出多枚導彈，對台實施80分鐘的海空打擊，摧毀台灣主要軍、民機場，讓台軍軍機無法起飛；而遼寧艦、山東艦兩個航母群，分別前往釣魚島（台稱「釣魚台」，日稱「尖閣諸島」）及巴士海峽，粉碎美軍等干涉台海的企圖，阻止台灣獲得外援和外逃。

影片指出，兩岸開戰後，大陸浙江、安徽、江西、福建、湖南、廣東、海南等省的所有部隊，都會進入備戰狀態。解放軍會在4分鐘內，發射數百枚東風16中程彈道導彈，摧毀台灣的雄風二型導彈陣地和預警雷達、壓制台灣遠程防空系統、癱瘓台灣機場起飛能力；同時透過S400導彈，擊落台軍緊急起飛的幻影2000戰機。

在火力壓制24小時後，解放軍的登陸部隊在翌日凌晨5時，藉住潮汐轉換之際台北外海作登陸戰；而2個航母戰鬥群也會在台東海域會合，完成武統。據了解，《艦船知識》雜誌在1979年創刊，由中國造船工程學會主辦。