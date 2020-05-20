新冠肺炎：多國提案調查疫情　華稱病毒溯源不應政治化

第73屆世界衞生大會通過了多個國家提出的應對新冠疫情決議，要求就疫情開展調查。中國外交部發言人趙立堅周三（20日）再回應，中方對決議表示歡迎，但將溯源問題政治化根本沒有市場。

他重申，決議呼籲防止歧視、污名化作法，打擊錯誤、虛假信息，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，均符合中方立場，因此中國亦是該議案的共同提案國。而在病毒溯源問題上，決議將範圍嚴格限定在查找動物來源、中間宿主和傳播途徑，目的是為了國際社會未來更好地應對疫情；但部分國家認為目前應重點防疫，不贊成病毒溯源為優先事項，證明將溯源問題政治化沒有市場。

關於對世衞進行評估問題，決議目的是審議世衞應對疫情的經驗，並提出未來工作建議，這是世衞在每次應對重大疫情后的慣常作法。決議要求評估進程是逐步、公正、獨立和全面的，這四個詞十分重要，意味評估不能被少數國家所壟斷。中方希望這個決議能夠得到全面和準確的貫徹。

至於個別媒體造謠說中國「被迫」參加決議共同提案國，這完全是無稽之談。事實是，中國同大多數國家一道，堅決打掉了個別國家將溯源和評估問題政治化的企圖，確保了決議的客觀公正。在這個情況下，我們主動參加了決議的共同提案國。中國奉勸個別國家，不要再編造謊言，為自己的失敗尋找藉口了。